Canicattì, domani pomeriggio il recupero della gara contro la Mariglianese: vietato sbagliare con l'ultima in classifica

Domani pomeriggio il Canicattì di Lillo Bonfatto torna in campo, per recuperare la gara contro la Mariglianese valida per la dodicesima giornata di campionato. Il match era originariamente in programma per domenica 20 novembre ma i diversi positivi al covid nella squadra campana hanno imposto il rinvio della sfida.

Il calendario, in questo senso, potrebbe essere un alleato dei biancorossi: la possibilità di riscattare subito l'opaca prestazione di Locri è una chance da non fallire. La squadra di Bonfatto, domenica scorsa al Macrì, ha disputato una gara piuttosto sottotono, non riuscendo ad impensierire quasi mai la retroguardia calabrese. La Mariglianese è ultima in classifica, a quota 3 punti in campionato: il match di domani non può essere sbagliato.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, si gioca al Valentino Mazzola di San Cataldo: sono in vendita i biglietti per assistere al match, come comunicato dalla società biancorossa sui propri canali social.