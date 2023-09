Canicattì, domani match casalingo contro il Sant'Agata: Amenta si aspetta una gara difficile

Domani pomeriggio, alle ore 15:30, il Canicattì di Orazio Pidatella torna in campo al Saraceno di Ravanusa: i biancorossi affronteranno il Città di Sant'Agata nella quinta giornata di campionato.

Alla vigilia, in esclusiva ai microfoni della pagina Fb ufficiale del club biancorosso, ha parlato il difensore Gabriele Amenta.

"Mi aspetto una gara molto difficile - ha esordito il difensore - conosciamo bene l'avversario: è una squadra giovane che esprime un buon calcio. Noi vogliamo farci trovare pronti, lavoriamo quotidianamente per quello. I risultati non stanno arrivando per caso, dietro c'è una programmazione specifica: rispettiamo le direttive della società ma vogliamo pensare partita dopo partita".

Tra i punti di forza di questo avvio di campionato la difesa: i biancorossi hanno ottenuto diversi clean sheet. "La fase difensiva viene curata nel minimo dettaglio - ha concluso il calciatore - subire pochi gol è un nostro obiettivo, vogliamo sempre migliorarci. I prossimi impegni in calendario? Ci aspettano altre partite difficili, si apre un ciclo tosto: la serie D è questa, ogni partita sarà una battaglia".