Canicattì, domani la trasferta di Castrovillari: Gambicchia prevede un match difficile e insidioso

Domani il Canicattì di Orazio Pidatella sarà impegnato in trasferta, in Calabria, contro il Castrovillari. In questo avvio di stagione la formazione biancorossa ha ottenuto tre vittorie in trasferta e domani spera di calare il poker. Non sarà affatto semplice, come sottolineato dal centrocampista Mirko Gambicchia in sala stampa.

"Abbiamo resettato immediatamente dopo la partita contro il Trapani - ha esordito il calciatore classe 2004 - siamo focalizzati sul prossimo avversario. Conosciamo le insidie del match, ogni partita in questo torneo si presenta molto complessa. Tutta la settimana abbiamo lavorato tanto e bene, cercheremo di portare a casa l'intera posta in palio. Dopo il Castrovillari avremo subito l'Akragas, quindi la Vibonese in casa: saranno tre partite fondamentali e difficili, vogliamo raccogliere il massimo possibile. Abbiamo delle potenzialità come gruppo, vogliamo portare la squadra il più in alto possibile".