Canicattì, domani la trasferta contro la Vibonese: Pidatella ha convocato 21 calciatori

Sono 21 i convocati di Orazio Pidatella che prenderanno parte al match di domani contro la Vibonese. Il tecnico biancorosso non potrà contare su quattro calciatori.

Indisponibili Diaz, Vecchi, Cardinale, Morana. La Prefettura di Vibo Valentia ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento: pertanto, il settore ospiti sarà chiuso.

In sala stampa, alla vigilia, il difensore Damiano Petrella: “Sarà una partita tosta – ha esordito il difensore – contro una squadra ben attrezzata. Ce la giocheremo a testa alta, come facciamo sempre. Ci serve un po’ più di fame, quella che abbiamo mostrato nell’ottimo periodo di risultati utili che abbiamo recentemente vissuto. Servirà un qualcosa in più per portare a casa punti preziosi. Noi vogliamo raggiungere l’obiettivo salvezza il prima possibile, poi potremo giocare con la mente più libera. A noi interessa sempre la prestazione, serve giocare con lo spirito giusto. Ho trovato molte differenze rispetto al campionato Primavera, qui c’è maggiore velocità e fisicità: il gioco è più dinamico e tosto. In questo campionato c’è parecchia esperienza, io ascolto quotidianamente il mister per migliorare. Farò la mia parte e darò sempre il massimo”.