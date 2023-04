Canicattì, domani la sfida contro il Città di Sant'Agata: servono punti per la salvezza

Domani pomeriggio, allo stadio Saraceno di Ravanusa, il Canicattì affronterà nella trentaduesima giornata di campionato il Città di Sant'Agata. Un appuntamento importante per i biancorossi, contro un avversario certamente non semplice da affrontare: la formazione messinese, infatti, è terza in classifica a quota 51 punti. Ma, a questo punto della stagione, inutile fare programmi o analisi: la squadra di Pidatella ha bisogno di fare risultato in vista del rush finale di campionato.

I biancorossi sperano nell'apporto del pubblico per riuscire ad ottenere l'intera posta in palio. Il costo del biglietto unico è di dieci euro, donne e ragazzi dagli undici ai quattordici anni pagheranno cinque euro.

Il costo del settore ospiti, invece, è di dieci euro.

Al termine dello scorso match, perso in trasferta contro il Paternò, Pidatella ha chiesto ai suoi maggiore concentrazione: è necessario evitare in campo errori elementari che possono compromettere il raggiungimento del risultato.