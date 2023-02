Canicattì, domani in trasferta contro il San Luca: sono venti i convocati di Pidatella

Orazio Pidatella, tecnico del Canicattì, ha convocato venti calciatori per la trasferta di domani contro il San Luca. I biancorossi sono partiti questo pomeriggio per raggiungere il ritiro pre gara in Calabria.

Indisponibili Diaz, Vecchi, Iezzi, Petrella e Chris Gueye.

All'andata la gara terminò 1-1, domani i biancorossi cercano punti importanti in chiave classifica. Calabresi reduci dal pari esterno, la scorsa settimana, ottenuto sul campo del Cittanova. Sono 25 i punti in classifica della società giallorossa, a quota 33 invece la squadra di Pidatella.