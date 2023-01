Canicattì, domani il recupero della gara contro il Castrovillari: Pidatella cerca continuità

Dopo la rifinitura odierna al "Saraceno" di Ravanusa e la conseguente partenza per il ritiro di Castrovillari, il tecnico del Canicattì, Orazio Pidatella, ha diramato la lista dei convocati per il recupero della gara di campionato. Sono 19 i calciatori biancorossi che prenderanno parte alla trasferta in Calabria.

Al termine della seduta Pidatella ha parlato in sala stampa del match che attende i suoi uomini domani: "Sarà una gara difficile, il Castrovillari è abituato a disputare queste gare. Le vittorie aiutano a creare mentalità e danno fiducia alla squadra. L'obiettivo è dare continuità ai risultati - ha dichiarato l'allenatore - anche se chiaramente non è semplice. Noi non dobbiamo mai accontentarci, le insidie di questo campionato sono tante e noi non dobbiamo rischiare. Speriamo di recuperare qualche giocatore che ha preso botte in partita. Scuffia rientra dalla squalifica - ha concluso Pidatella - è un uomo importante per lo spogliatoio: sinora ha fatto bene, avere più uomini a disposizione per un allenatore è sempre determinante. Il suo è un rientro che conta molto per la squadra".

Castrovillari- Canicattì è l’ultima delle gare rinviate che era rimasta da recuperare nel girone I di Serie D. Una partita non semplice per i biancorossi, visto che il Castrovillari dovrà provare a vincere la gara per risalire la china di una classifica che si è fatta difficile dopo le sconfitte nei derby con Lamezia, San Luca e Vibonese.