Canicattì, domani il club convoca una conferenza stampa: questione stadio e futuro i principali argomenti

Il Canicattì comunica di aver indetto per la giornata di domani, alle ore 11:00 presso la palestra Balilla sita in Via Pirandello, una conferenza stampa per informare la città e tutti gli sportivi canicattinesi sullo stato dell'arte del progetto di ristrutturazione dello stadio Carlotta Bordonaro.

Naturalmente, si parlerà anche del futuro sportivo del club biancorosso e degli scenari possibili che si potrebbero delineare nell'immediato futuro.