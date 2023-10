Canicattì, domani arriva la Vibonese: Pidatella alla ricerca dei primi tre punti in casa

Domani pomeriggio, contro la Vibonese, il Canicattì proverà a sfatare un tabù: i biancorossi non hanno mai vinto in casa in questo campionato. Soltanto pari e sconfitte per la formazione allenata da Orazio Pidatella. Domani non sarà affatto semplice, visto che al Saraceno di Ravanusa arriva la terza forza del campionato: i calabresi hanno 18 punti in classifica, tre in meno del Trapani e quattro rispetto alla capolista Siracusa. Squadre che, appunto, il Canicattì ha affrontato dentro le mura amiche.

"Ripartiamo dopo la sconfitta ai calci di rigore in coppa Italia contro l'Akragas - ha esordito Pidatella - ci è dispiaciuto essere eliminati ma dobbiamo riprendere il nostro cammino. Ancora a secco di vittoria in casa? Abbiamo affrontato avversari piuttosto quotati, come Trapani, Siracusa, Licata. Non è mai semplice ottenere l'intera posta i palio contro questo tipo di avversari".

Pidatella guarda, comunque, il bicchiere mezzo pieno: "Dobbiamo essere ottimisti, abbiamo uno score positivo per questo inizio: abbiamo vinto spesso fuori casa e comunque abbiamo fatto delle buone prestazioni. Abbiamo pareggiato con Licata e Siracusa, anche col Trapani abbiamo disputato una buona partita. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro - ha concluso Pidatella - il calendario non lo guardiamo. L'infermeria piena? Può capitare, sono le dinamiche del calcio: sono sicuro che i ragazzi che verranno chiamati in causa faranno bene. La Vibonese? La classifica parla chiaro, giocano un buon calcio e sono allenati bene. Sappiamo che sarà difficile ma faremo la nostra gara".