Il Canicattì torna a sorridere, Bonfatto: "Giocato un grande secondo tempo, ho visto l'atteggiamento giusto"

C'è grande soddisfazione in casa Canicattì dopo il successo per 2-0 contro il Cus grazie alla doppietta di Gueye, avvenuto al termine di una partita rocambolesca e piena di emozioni in cui i biancorossi hanno senza dubbio meritato la vittoria.

L'allenatore del Canicattì Lillo Bonfatto ha espresso nel post partita le sue considerazioni sul match: "Dovevamo riscattarci - ha affermato - per la partita di domenica scorsa. I ragazzi sono stati bravissimi. Nel primo tempo non l’abbiamo giocata benissimo anche se abbiamo avuto l’azione del rigore: abbiamo sbagliato ma non fa niente. Siamo stati bravi a ricompattarci e abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo".

Il tecnico biancorosso ha lodato i suoi ragazzi per il piglio messo in campo: "Abbiamo tanta qualità e tanta fame - ha proseguito - come si è visto nel secondo tempo coi ragazzi che sono entrati con un altro spirito. Questo è quel che voglio: non avevo dubbi sull’atteggiamento. Siamo stati bravi e anche un po’ più precisi sotto porta".

Bonfatto ha infine parlato del prossimo impegno della squadra, che vedrà i biancorossi contrapposti alla Don Carlo Misilmeri in quello che è uno scontro diretto per la vetta: "Intanto ci godiamo questa vittoria poi da domani cominciamo a pensare allo scontro di domenica. Dobbiamo pensare partita per partita: sappiamo di incontrare una grande squadra ma lo siamo anche noi, spero che sarà una bella partita"