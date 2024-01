Canicattì, colpo in attacco: Pussetto è biancorosso

Il Canicattí comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alfredo Pussetto, attaccante classe ‘98.

L’estroso atleta arriva dal Central Norte, club che milita nella terza serie argentina.

In passato per lui esperienze anche con Unione Sunchales e AtleticoRafaela.

Quella in biancorosso, per Pussetto, fratello Ignacio, ex attaccante di Udinese e Sampdoria in SerieA, sarà la prima esperienza in Italia.