Canicattì, cinque calciatori lasciano il club biancorosso: la nota ufficiale della società

Il Canicattì, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che cinque calciatori non faranno più parte del club biancorosso per il prosieguo della stagione in corso. Si tratta di Privitera, Pettinato, Toledo, Amata e Bozzanga.

La società ha ringraziato i giocatori per l'impegno profuso e per l'attaccamento mostrato alla maglia. Pettinato e Privitera hanno voluto lasciare i tifosi con due righe di ringraziamento, pubblicate sul profilo social dei biancorossi.

"Volevo ringraziare la società e i suoi splendidi tifosi per questo anno e mezzo trascorso insieme - ha dichiarato sul canale FB della società Davide Pettinato - è stato un piacere, insieme a tutti i miei compagni, aver riportato la squadra nel massimo campionato dilettantistico dopo 26 anni. E' stato un onore per me, ma adesso le nostre strade si separano. Gazie a tutti e forza Catti sempre!".

"È stato un onore indossare la gloriosa maglia del Canicattì e aver riscritto la storia di questa società - ha scritto Santo Privitera - che di certo merita categorie superiori. Lascio con la consapevolezza di aver dato il massimo e di aver lasciato un ricordo importante di me e del nostro percorso. Ringrazio di cuore la società, ma soprattutto la tifoseria per averci supportato in ogni circostanza. Le nostre strade si separano, ma seguirò sempre le sorti di questa squadra, che è stata parte di me per quest'ultimo anno e mezzo: Ad maiora!".