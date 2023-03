Canicattì-Catania, vertice alla Questura di Caltanissetta: ecco le misure di ordine e sicurezza pubblica adottate

Domenica, alle ore 15, nello stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta si disputerà l’incontro di calcio Canicattì-Catania, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone I. In Questura, a Caltanissetta, s'è svolto un tavolo tecnico (preceduto dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura) per programmare idonee misure di ordine e sicurezza pubblica.

Nel corso della riunione, è stato concordato che alla tifoseria ospite del Catania sarà riservata la tribuna coperta e la curva A, entrambe con una capienza complessiva di circa 3728 posti. Alla tifoseria del Canicattì, invece, sarà riservata la curva B, con una capienza di 942 posti.