Canicattì-Catania, la gara di domenica si gioca allo stadio Tomaselli di Caltanissetta

E' arrivata l'attesa decisione ufficiale sullo stadio che ospiterà il match Canicattì-Catania. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, infatti, si è pronunciato: il match, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30 e valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputato al comunale Tomaselli di Caltanissetta (contrada Pian del Lago). La comunicazione è giunta attraverso una nota della società biancorossa sulla propria pagina Facebook. Il Catania è ad un passo dall'aritmetica promozione in serie C, dopo un campionato straordinario.

Al momento infatti, gli uomini di Ferraro, sono a +20 dal Locri secondo e a +23 dal Sant’Agata terzo. Mantenendo questo distacco invariato i rossazzurri potrebbero festeggiare la promozione anche solo pareggiando contro il Canicattì domenica.