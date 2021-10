Canicattì all'esame Casteltermini, Giacchetto: "Gli avversari saranno agguerriti, soddisfatto del gioco della squadra"

Il vice-presidente del club biancorosso esprime le sue sensazioni in vista del match di domani: "Impensabile sottovalutare qualsiasi squadra in questo momento"

Il vice-presidente del Canicattì Faustino Giacchetto ha parlato dell'impegno che attende i biancorossi impegnati in trasferta nel derby agrigentino contro il Casteltermini, che in queste prime giornate ha conquistato un solo punto.

In un'intervista a TeleRadioCanicattì Giacchetto ha esortato la squadra a tenere al massimo l'asticella della concentrazione: "Domenica scorsa il Canicattì ha sfoderato un’ottima prestazione - ha affermato - oltre al bel gioco sono arrivati i gol, che era ciò su cui il mister aveva lavorato con lo staff. La archiviamo in maniera positiva e pensiamo subito al Casteltermini. "I granata hanno una classifica deficitaria ed è chiaro che domani darà il massimo: dobbiamo essere pronti ed aspettarci una squadra agguerrita che farà di tutto per vincere. In questo periodo è impensabile sottovalutare un avversario, siamo in un momento positivo e la positività delle prestazioni deve essere una costante sotto il profilo mentale. Ci vuole la massima positività senza tralasciare alcun dettaglio anche se affrontiamo squadre che all’apparenza sono inferiori".

Il vice-presidente biancorosso ha poi elogiato la sua squadra per quanto fatto vedere in questo inizio di stagione: "Abbiamo dimostrato -ha affermato - di avere una squadra solida. In difesa abbiamo mostrato di rischiare pochissimo, a parte il gol preso che però è arrivato su calcio piazzato, in una situazione che può capitare. La solidità difensiva che costituisce l’asse portante di questa squadra permette poi di esprimere un gioco sostanzioso tale da poter portare i risultati positivi".