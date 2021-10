Il Canicattì cade in casa col Castellammare, Bonfatto: "Mi prendo le mie responsabilità"

Finisce la striscia positiva del Canicattì che ieri a Campofranco è stato sconfitto dal Castellammare per 1-0. A decidere la partita il gol siglato all'84' da Vassallo: ai biancorossi resta il rimpianto di aver fallito due occasioni importanti con Gueye nel primo tempo e Pettinato pochi minuti dopo il vantaggio della squadra di Mione. Il Canicattì resta a 10 punti al secondo posto in un pacchetto di mischia che oltre Mazarese e Nissa (sconfitte ieri da Casteltermini e Pro Favara) vede anche l'Akragas e proprio il Castellammare.

Il tecnico del Canicattì Lillo Bonfatto ha analizzato la prestazione dei suoi in un'intervista sulla pagina FB della società: "Sapevamo di incontrare una squadra ‘scorbutica’ - ha affermato - perché non fa giocare le squadre ed è molto aggressiva. Avevamo studiato l’avversario ma abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo: abbiamo provato a giocare ma non eravamo brillanti come nelle ultime uscite".

Bonfatto non ha nascosto la sua amarezza per il risultato finale e per come è maturato: "Non posso dire ai nulla ai ragazzi - ha proseguito -per l’intensità perché hanno corso fino all’ultimo ma sotto il profilo del gioco abbiamo fatto un passo indietro. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, io in primis prendo le mie. È una sconfitta che brucia, eravamo in casa era giusto vincere".

L'allenatore biancorosso ha voluto in conclusione spronare i suoi in vista del prossimo impegno, che vedrà il Canicattì giocare a Palermo contro il Cus a prescindere dai calcoli di classifica: "Noi guardiamo al nostro percorso -conclude -un percorso ben chiaro. Dobbiamo lavorare ogni giorno per fare bene: oggi non è stato così ma da martedì dobbiamo dimenticare questa partita e cominciare a pensare alla prossima"