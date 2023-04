Canicattì, buona prestazione contro il Locri: al Saraceno tante emozioni, finisce 3-3

Partita ricca di emozioni quella del Saraceno di Ravanusa, tra Canicattì e Locri: il match termina con sei reti, tre per parte. Un 3-3 rocambolesco ed entusiasmante, che consegna un punto comunque importante al Canicattì. E dire che i biancorossi, sotto per 2-1 alla fine del primo tempo, erano riusciti prima a riprenderla poi a ribaltarla, con la rete del 3-2. A nove minuti dalla fine, però, i calabresi hanno trovato la rete del pareggio.

Pidatella comincia la gara con un classico 4-3-3: Scuffia in porta; Fuschi, Raimondi, Tedesco e Petrella in difesa; Sidibe, Rustichelli e Scalisi a centrocampo; Licciardello, C. Gueye e D. Gueye in attacco.

Al 16’ sono i calabresi ad interrompere l’equilibrio della gara: è Carella a firmare il vantaggio ospite. Al 36’ il direttore di gara fischia calcio di rigore per i padroni di casa: dal dischetto si presenta Chris Gueye che non sbaglia. Ma la gioia del pari dura poco, perché nel secondo minuto di recupero del primo tempo arriva il nuovo vantaggio del Locri: Dodaro pennella su calcio di punizione, riportando in avanti i suoi. Il primo tempo va in archivio sul 2-1 in favore del Locri.

Ad inizio ripresa è ancora Chris Gueye a segnare: il bomber firma il 2-2 per i biancorossi e realizza la propria doppietta personale. La squadra di Pidatella gioca bene, gli attacchi biancorossi mettono in difficoltà la difesa calabrese. Al 77’ i padroni di casa si portano in vantaggio e ribaltano il risultato: è Scopelliti a segnare la rete del 3-2. Dopo soli quattro minuti, però, l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore del Locri: dal dischetto va Romero che si fa ipnotizzare da Scuffia ma sulla ribattuta riesce a trovare la rete del 3-3.

Nei minuti finali non succede più nulla, un punto a testa al termine di una gara divertente.