Canicattì, Bonfatto elogia i suoi ragazzi: "Ho un gruppo straordinario, dobbiamo continuare così"

Ieri pomeriggio, all'Esseneto, sono arrivati i primi tre punti della stagione del Canicattì, nel match contro l'Acireale. La squadra di Bonfatto ha convinto, con una prestazione assolutamente di livello.

L'allenatore dei biancorossi, nel post-gara, ha elogiato la prova fornita dai suoi: "Stiamo entrando in condizione, e si vede. Abbiamo giocato a viso aperto, dopo il vantaggio siamo stati bravi a non prendere gol. L'avevamo preparata così, siamo contenti".

Anche dalla panchina mosse azzeccate per Bonfatto, che può contare su un gruppo che fornisce garanzie e certezze: "Ho un gruppo di ragazzi importante - ha dichiarato Bonfatto - Ma non avevo dubbi: chi entra sa che deve dare il massimo e lo ha fatto. Dobbiamo subito resettare e ripartire, adesso ci attende un altro match complicato contro la Sancataldese. Una partita abbastanza sentita, che dobbiamo preparare con grande attenzione".

Chiusura dedicata al gioco espresso in campo: la costruzione della manovra offensiva è apparsa più efficace, così come il giro palla.

"Adesso abbiamo più consapevolezza nei nostri mezzi - ha commentato Bonfatto - Vedo i ragazzi più convinti e questo è certamente fondamentale. Serve giocare con coraggio, adesso abbiamo anche più gamba. Il ritmo partita, ormai, è acquisito.

Siamo contenti per la prima vittoria in serie D - ha concluso l'allenatore - Il successo è per i nostri tifosi che ci sostengono sempre. Posso ribadire che lotteremo sempre, partita dopo partita. Tutti gli incontri in questo girone sono complicati, non vedo partite facili".