Canicattì, Bonfatto: "Conoscevamo le insidie del match, dobbiamo migliorare l'approccio alla gara"

"Se devo rimproverare qualcosa ai ragazzi dico che dobbiamo migliorare l'approccio alla gara: nei primi dieci minuti abbiamo sbagliato atteggiamento. Poi ci siamo ripresi, creando e mettendo in difficoltà gli avversari".

Lillo Bonfatto, allenatore del Canicattì, ha commentato la sconfitta rimediata dai suoi sul campo del Sant'Agata: "Conoscevamo le difficoltà del match, loro sono un'ottima squadra e la classifica lo testimonia. Nonostante le insidie della gara - ha dichiarato il tecnico - i miei hanno disputato una buona partita. Non capisco perchè siamo rimasti in dieci, in tutta onestà. Però anche dopo quell'episodio i miei calciatori hanno messo in campo grinta e determinazione. La sconfitta, per me, non è giusta: probabilmente il risultato più giusto era il pari. Sono soddisfatto di Chris Gueye, deve darci la giusta mentalità. Noi dobbiamo proprio avere un cambio di mentalità - sottolinea Bonfatto - perchè solo con questo atteggiamento riusciremo ad andare avanti. La classifica è molto corta, occorre fare molta attenzione. La nostra stagione in questo momento è positiva, siamo una neopromossa e abbiamo una rosa abbastanza giovane. Mancano due partite ma dobbiamo concentrarci solo sulla prossima: cercheremo di ottenere il massimo. Chiederemo al pubblico di sostenerci - ha concluso l'allenatore - i tifosi ci danno sempre un grande contributo e sono fondamentali per noi".