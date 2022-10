Canicattì, Bonfatto: "Vittoria ottenuta grazie ad una corretta preparazione della partita"

Ampiamente soddisfatto Lillo Bonfatto, al termine dei 90 minuti che hanno visto il Canicattì battere 2-0 in trasferta la Sancataldese. Una vittoria frutto di un'attenta e precisa preparazione della partita, così come rivelato dal tecnico dei biancorossi in sala stampa:

"La vittoria è certamente frutto di un'ottima preparazione della sfida - ha dichiarato Bonfatto - Avevamo studiato molto bene i nostri avversari.Dopo un inizio non facile siamo venuti fuori, le nostre caratteristiche hanno prevalso. Lo staff aveva preparato con grande attenzione questa gara, ringrazio davvero tutti. Devo dire che i ragazzi si stanno impegnando molto, serve continuare a mettere in campo questa grinta e determinazione. Non abbiamo il tempo di goderci questa vittoria, dobbiamo preparare la prossima partita in casa contro l'Aversa. Bisogna restare umili, questa squadra non deve cambiare atteggiamento. Vogliamo continuare a regalare gioie ai nostri tifosi, che ci sostengono sempre".

Tramite i propri canali social, intanto,la società ha comunicato che da oggi fino al termine della stagione sportiva, verranno sospesi tutti gli ingressi di favore ed accrediti vari (Dirigenti/allenatori/calciatori/procuratori/addetti ai lavori). Un provvedimento reso necessario, si legge nel comunicato, dall’enorme richiesta di questo tipo di ingressi pervenuta alla Segreteria. La società precisa che hanno diritto all'accredito solamente i membri dei comitati regionali o provinciali della FIGC e gli arbitri con tessera ancora valida. Per i giornalisti, le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata e firmate dal Direttore Responsabile della testata: dovrà essere evidenziato nome, cognome, luogo e data di nascita dei richiedenti e, per i giornalisti, occorre indicare il numero della tessera di iscrizione all’Ordine.

L' email di riferimento è asdcanicatti@gmail.com, la richiesta dovrà pervenire entro 24 ore prima dall'inizio della gara.