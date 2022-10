Canicattì, Bonfatto: "Lavoreremo sulle nostre lacune ma la squadra è viva"

"Abbiamo disputato un buon primo tempo, segnando il gol del vantaggio e palleggiando bene. Nella ripresa abbiamo preso gol su calcio d'angolo e la partita è cambiata". Lillo Bonfatto, tecnico del Canicattì, ha analizzato la sconfitta dei suoi in trasferta, contro la Polisportiva Santa Maria Cilento. I biancorossi hanno messo in campo luci e ombre, disputando un buon primo tempo ma palesando parecchie criticità nella ripresa.

"Non abbiamo avuto grandi chances di reazione, anche se poi effettivamente eravamo riusciti a trovare la via del pari - ha dichiarato Bonfatto - Non ho ben capito se l'arbitro ha fischiato su segnalazione del proprio collaboratore, a mio avviso il gol del pari era regolare. C'è rammarico perchè era una partita alla nostra portata, avevamo interpretato bene il match. Occorre certamente lavorare, non posso rimproverare nulla ai ragazzi: si sono impegnati per tutti i novanta minuti. Dispiace aver visto un Canicattì dai due volti: ottimo nella prima frazione, negativo nella seconda. Non c'è stato un calo fisico, con grande franchezza lo dico. Fino all'ultimo secondo eravamo vivi, forse ci sono state troppe disattenzioni. Abbiamo commesso errori soprattutto sulle marcature, questo sarà uno spunto su cui lavorare. Siamo una squadra giovane, dobbiamo limitare questi errori. Non portiamo punti a casa e questo ci dispiace. Adesso avremo una settimana "tipo" per lavorare, sarà fondamentale visto che nelle ultime settimane si è giocato praticamente ogni tre giorni. Lavoreremo sull'approccio al match, sulle nostre lacune, ma la squadra è viva".

Domenica previsto il match valido per la sesta giornata di campionato, in casa contro il Trapani.