Canicattì, blitz esterno al Borsellino di Volla: Rustichelli regala tre punti fondamentali

Il Canicattì di Orazio Pidatella torna a vincere e lo fa al Borsellino di Volla contro la Mariglianese: i biancorossi battono 1-0 i padroni di casa, grazie alla rete di Rustichelli arrivata al minuto 86. Una vittoria fondamentale per la classifica, che porta il Canicattì a quota 37: tre punti preziosi, ottenuti grazie ad una prestazione convincente.

La prima frazione di gioco è abbastanza equilibrata, la squadra di Pidatella gira bene il pallone cercando la profondità. I padroni di casa provano a costruire ma l'attacco appare piuttosto sterile: si va negli spogliatoi con il parziale di 0-0.

Nella ripresa il Canicattì prova ad alzare un po' il baricentro e il ritmo della costruzione, cercando di evitare errori in fase di disimpegno. Le occasioni create, però, da una parte e dall'altra sono poche: non ci sono grandi emozioni. A quattro minuti dalla fine, quando il match sembrava incanalato verso i binari del pareggio ecco la rete che pone fine all'equilibrio: è Rustichelli, entrato in campo da pochi minuti, a siglare la rete dell'1-0. Il gol mette al tappeto i padroni di casa, nei minuti finali non succede più nulla e il Canicattì porta a casa bottino pieno.

Vittoria preziosissima per la squadra di Pidatella, che nel prossimo turno (giovedì 6 aprile) riceverà il Locri.