Canicattì, domani la trasferta a Locri: biancorossi in viaggio verso la Calabria

Tra pochi minuti il Canicattì arriverà a Locri, dove domani pomeriggio allo stadio Macrì affronterà i padroni di casa nella tredicesima giornata di campionato. Il match è in programma alle ore 14:30. Questa mattina la truppa allenata da Lillo Bonfatto ha svolto la seduta di rifinitura presso lo stadio Saraceno di Ravanusa, quindi è partita in pullman alla volta della Calabria. I biancorossi non hanno disputato l'incontro della scorsa giornata contro la Mariglianese: nella formazione campana si erano registrati diversi positivi al covid.

La gara verrà recuperata mercoledì 30 novembre. Domani un impegno non semplice per il Canicattì: il Locri ha 19 punti in classifica ed è reduce da un pari esterno contro il Cittanova.

I calabresi, guidati da mister Mancini, esprimono un buon calcio e sono abbastanza pericolosi in area avversaria: "Il Canicattì ha una gara in meno, sono una neopromossa ma giocano bene - ha dichiarato il tecnico dei calabresi - Noi siamo reduci da un buon pareggio a Cittanova, a mio avviso con un approccio diverso avremmo potuto vincere. Domani dovremo fare attenzione, conosco diversi elementi della loro rosa".