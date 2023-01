Canicattì, biancorossi beffati nel recupero: l'Acireale trova il pareggio al 96', 1-1 il finale

Secondo pareggio di fila per il Canicattì, anche se quello di oggi lascia con l'amaro in bocca i ragazzi di Pidatella. Al Gaeta di Enna, contro l'Acireale, finisce 1-1 con i padroni di casa che riescono a trovare il gol del pareggio al 96', a tempo praticamente scaduto. Era stato Iezzi, al 70', a portare in vantaggio i biancorossi. La rete di Cannino, dunque, impedisce al Canicattì di tornare dalla trasferta con tre punti in tasca. Pareggio comunque prezioso, che muove la classifica: adesso i punti sono 20.

Pidatella schiera i suoi con un 4-3-3: Busà in porta; Di Mercurio, Raimondi, Scuderi e Petrella in difesa; Sidibe, Cardinale e Sinatra a centrocampo; Iezzi, C. Gueye e Fuschi in attacco. Ignoffo si mette a specchio, schierando Giappone tra i pali; Esposito, Guarino, Brugaletta e Medico in difesa; Sbrissa, Joao Pedro e Volpicelli in mezzo; Di Domenicantonio, Ricciardo e Limonelli in attacco.

Al 20' prima occasione biancorossa: Cardinale, in transizione, serve Di Mercurio in velocità che prova la conclusione: la sfera termina però fuori dallo specchio della porta. Al 39' l'Acireale resta in dieci uomini: viene espulso il difensore Guarino.

Il primo tempo termina col risultato parziale di 0-0. Al 55' altra occasione per i biancorossi: strappo interessante dentro il campo di Iezzi, che si invola e prova la conclusione, poi deviata. Sugli sviluppi del calcio d’angolo pericolosa la conclusione di Sidibe, che però non riesce a trovare l'angolo giusto.

Al 70' il vantaggio dei biancorossi, firmato da Giuseppe Iezzi: il numero dieci sfrutta uno svarione difensivo dell'Acireale e porta in vantaggio i suoi. I biancorossi tendono a gestire il vantaggio, anche se la formazione di Ignoffo resta in partita. E ci resta, infatti, sino alla fine perchè al 96', a tempo praticamente scaduto, è Cannino a riportare il risultato in parità.

Buona prova per la squadra di Pidatella, sfortunata nell'occasione del pareggio dell'Acireale: i biancorossi, domenica prossima, giocheranno in casa contro la Sancataldese.