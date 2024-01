Canicattì, bella vittoria casalinga in rimonta: 3-1 al Saraceno contro il Ragusa

Il Canicattì ottiene un importante successo casalingo: al Saraceno, contro il Ragusa, i biancorossi vincono in rimonta 3-1. Sono 28 adesso i punti in classifica per gli uomini di Pidatella.

La gara era cominciata malissimo, con gli ospiti avanti al 5': un lancio filtrante sorprende la difesa del Canicattì e Tuccio, con una zampata di destro, trafigge Testagrossa. I biancorossi, però, reagiscono sin da subito e provano ad orchestrare azioni offensive importanti. Al 19' è ancora Loza a trovare la via del gol: palla in pezzo di Petrucci e tocco vincente di Loza per l'1-1.

La prima frazione di gara termina sul risultato in parità.

Nella ripresa i padroni di casa intensificano gli attacchi verso la porta avversaria, mostrando maggiore grinta e determinazione soprattutto sulle seconde palle.

Al 64' il Canicattì si porta in vantaggio: Bonilla attacca benissimo la profondità e, servito da una splendida imbucata di Pussetto, con un pregevole cucchiaio batte Freddi. L'asso argentino non sbaglia, freddissimo davanti alla porta con uno scavetto preciso.

Passano soltanto otto minuti ed ecco il tris: conclusione potente di Iezzi all'incrocio e rete del 3-1.

Nei minuti finali il Ragusa prova ad accorciare le distanze ma i biancorossi non mollano di un centimetro e portano a casa una bella vittoria casalinga.