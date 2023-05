Canicattì, attesa per la convocazione dell'assemblea dei soci: verrà riscritto l'organigramma

C'è attesa a Canicattì per conoscere la data in cui verrà convocata la prossima assemblea dei soci: all'ordine del giorno, infatti, vi sarà il nuovo organigramma societario. Il futuro biancorosso verrà ridefinito in questo importante appuntamento, dopo che nei giorni scorsi tutto il comparto dirigenziale aveva comunicato le dimissioni.

Oltre al presidente Licata, hanno lasciato il vicepresidente Giacchetto, il ds Avarello ed il consigliere Tolone.

In questo momento, naturalmente, verrà garantita l'ordinaria amministrazione: gli impegni finanziari verranno portati a termine.

I vertici societari, dunque, cambieranno e c'è curiosità nel capire se e come il progetto sportivo verrà modificato.

Insomma, il Canicattì in questo momento è un cantiere aperto: il futuro biancorosso verrà delineato nei prossimi giorni.