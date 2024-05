Canicattì, annuncio clamoroso del club: "Non ci sarà alcuna programmazione del prossimo campionato di serie D"

Un annuncio che spiazza tutti, soprattutto i tifosi: il Canicattì, ad oggi, non si iscriverà al prossimo campionato di serie D. Una notizia improvvisa, nemmeno lontanamente paventata nell'ambiente, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo una splendida stagione.

Nella conferenza odierna tenuta dal club presso la palestra Balilla sita in Via Pirandello, la società ha illustrato le ragioni della decisione.

"A tutt’oggi, purtroppo, sono rimaste disattese tutte le promesse di ristrutturazione e riammodernamento dello stadio - si legge in una nota - fatte dalle varie amministrazioni comunali che si sono, nel tempo, succedute e l’onere organizzativo, logistico, economico, gestionale rimasto sulle spalle di pochi dirigenti è diventato insostenibile. Pertanto, nell’amara constatazione che nel breve periodo non si potrà utilizzare lo stadio di Canicattì omologato per la Serie D, comunichiamo al Sindaco, all’Amministrazione comunale e agli sportivi canicattinesi di prendere atto che non ci sarà alcuna programmazione del prossimo campionato di serie D per la stagione 2024/2025 da parte di questa dirigenza".

La dirigenza, poi, si dice disponibile per un eventuale dialogo con soggetti interessati a rilevare il club: "Se ci sono a Canicattì imprenditori, commercianti, tifosi interessatati alle sorti del Canicattì e del titolo sportivo di Serie D, si facciano avanti per una programmazione economica e gestionale della prossima stagione sportiva. Noi siamo a disposizione! In assenza di una nuova compagine societaria, organizzata, credibile, affidabile che faccia pervenire una manifestazione di interesse entro il 3 giugno p.v., valuteremo la possibilità di cedere il titolo o di rinunciare alla partecipazione al prossimo campionato di Serie D".