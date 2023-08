Canicattì, annullato l'allenamento congiunto con il Catania: gli organi competenti stoppano il match

Non si terrà, contrariamente a quanto comunicato stamani, l'allenamento congiunto tra Canicattì e Catania in programma domani. L'appuntamento era previsto, per le ore 17:30, allo stadio Tomaselli di Caltanissetta.

Il club biancorosso, da pochi minuti, ha comunicato l'annullamento del test amichevole contro gli etnei: gli organi competenti non hanno concesso l'autorizzazione prevista.

Secondo quanto appreso, la Questura non avrebbe dato l'ok allo svolgimento dell'evento.