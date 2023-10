Canicattì, ancora una vittoria in trasferta: la rete del Toro Bonilla al 92' regala i tre punti contro il Castrovillari

E' sempre più un Canicattì in formato trasferta: la squadra di Orazio Pidatella sbanca il Mimmo Rende di Castrovillari e si porta a quota 14 punti in classifica. La formazione biancorossa batte 1-0 i padroni di casa, in virtù della rete siglata dal Toro Bonilla al minuto 92. Un successo preziosissimo per il Canicattì, che conferma l'ottimo rendimento della squadra fuori casa. La sensazione è che i biancorossi si esprimano molto meglio lontano dal Saraceno piuttosto che a Ravanusa.

La gara del Mimmo Rende parte con ritmi piuttosto bassi e lenti, con entrambe le formazioni che si studiano senza affondare colpi. Al 28' occasionissima biancorossa: ci prova Bonilla a volo, da due passi, ma Patitucci si esalta e salva i calabresi dal possibile svantaggio.

Poco prima della fine del primo tempo altra chance per Bonilla, ma Cosenza salva tutto sulla linea di porta. Nella ripresa i biancorossi provano ad alzare ancora il ritmo delle giocate, con una manovra offensiva più rapida ed avvolgente. Al 58' altro tentativo biancorosso: angolo di Sidibe, Raimondi prova l’incornata ma il portiere avversario compie un grande intervento e salva ancora una volta il risultato.

La gara sembra incanalarsi verso i binari dello 0-0 ma nel secondo minuto di recupero è il Toro Bonilla a firmare la rete del vantaggio. Il numero 9 biancorosso regala così i tre punti a Pidatella: adesso il Canicattì è quinto ad un punto dal Licata quarto.