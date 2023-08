Canicattì, altro ingresso in rosa: Tomas Bonilla ha firmato

Il Canicattí comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Bonilla, forte attaccante classe ‘98.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Rafaela (Argentina), lo scorso anno l’argentino Bonilla ha indossato la maglia del Nardó, contribuendo alla vittoria dei play off di Serie D. In passato esperienze anche nella Serie B greca con il Thesprotos e in SerieC spagnola con il Calahorra. Un rinforzo di spessore, dunque, per migliorare ulteriormente la rosa.