Canicattì, altro ingresso a centrocampo: ufficiale il ritorno di Pietro Morana in biancorosso

Il Canicattì, con una nota sulla propria pagina FB, comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Morana.

Mezzala classe '02, Morana è uno dei protagonisti della cavalcata biancorossa in Serie D. Reduce dalla sua ultima esperienza con il Chieti, adesso per lui si apre un nuovo capitolo in maglia biancorossa.

Prosegue, dunque, la campagna acquisti del Canicattì: la dirigenza biancorossa continua a piazzare colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Lillo Bonfatto.