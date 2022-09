Canicattì, all'Esseneto arrivano i primi tre punti della stagione: vittoria convincente per 2-0 sull'Acireale

Il Canicattì vince e convince, all'esordio casalingo in campionato: all'Esseneto arrivano i primi tre punti della stagione contro l'Acireale.

Dopo la sconfitta d'esordio, in trasferta a Lamezia Terme, la squadra di Bonfatto di fronte al proprio pubblico sfodera un'ottima prestazione e batte per 2-0 l'Acireale. Manfrè e Scopelliti i marcatori del match.

Bonfatto opta per il classico 4-3-3 con Scuffia in porta; Di Mercurio, Raimondi, Pettinato, Russo in difesa; Fuschi, Privitera e Sidibe a centrocampo; Iezzi, Manfrè e Cardinale in attacco.

Dopo un’iniziale fase di studio, il Canicattì comincia a pressare alto l’Acireale e al 21’ trova il gol del vantaggio con il bomber Manfrè. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0. Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia e al 56’ arriva il raddoppio per la squadra di Bonfatto: è la promessa Giovanni Scopelliti, con una prodezza di sinistro, a scrivere il proprio nome sul referto del match. L’Acireale prova a reagire, ma Scuffia si supera con una paratissima al 66’. Gli ospiti restano anche in dieci: a due minuti dalla fine Paolo Carbonaro, ex calciatore del Palermo tra le altre, rimedia il secondo giallo e lascia in inferiorità numerica i suoi compagni. Termina 2-0 all’Esseneto, per la squadra di Bonfatto un’ottima prestazione all’esordio casalingo in campionato.

Domenica il Canicattì affronterà in trasferta la Sancataldese, oggi vittoriosa in trasferta contro il Cittanova Calcio.