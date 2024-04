Canicattì-Acireale, prestazione super e grande vittoria dei biancorossi: 5-0 al Saraceno

Il Canicattì di Orazio Pidatella schianta con un netto 5-0 in casa l’Acireale, grazie alla rete di Salvia e le doppiette di Iezzi e Bonilla. Una prestazione molto positiva per i biancorossi, bravi a creare diverse occasioni sotto porta.

Padroni di casa in vantaggio al 42’, dopo diverse chances non sfruttate: bel pallonetto di Salvia per l-0 biancorosso. Il raddoppio giunge tre minuti dopo, con Peppe Iezzi che finalizza bene una transizione rapida della squadra.

Nella ripresa la squadra di Pidatella continua ad esprimere un bel calcio e al 71’ trova anche il tris: giocata spaziale di Iezzi e tap-in vincente di Bonilla. A sei minuti dalla fine arriva la doppietta di Bonilla, ancora con un pallonetto vincente: bel gol del Toro, abile a scavalcare il portiere avversario.

All'86' c'è spazio per la quinta rete, firmata ancora da Iezzi: doppietta anche per lui. Al 90' l'Acireale avrebbe l'occasione per accorciare le distanze: Kevin Testagrossa però neutralizza il rigore di Montaperto. Lo stesso numero 10 granata, dopo aver calciato, viene prontamente espulso per un calcio ai danni del portiere biancorosso.