Campionato U19 regionale, l'Akragas rimonta tre gol al Licata e pareggia 4-4

Impresa della formazione juniores dell'Akragas che ieri pomeriggio è stata capace di rimontare tre gol di scarto in dieci uomini, per poi imporre il pareggio al quotato Licata. La partita è terminata 4 a 4 e si è disputata presso l'impianto sportivo di Fontanelle, frazione di Agrigento. La squadra di mister Dino De Rosa ha giocato una buona partita e alla fine ha meritato il pareggio. Per l'Akragas hanno segnato una doppietta ciascuno Dispenza e Burgio. Derby bello e avvincente fin dalle prime battute e Akragas indomita che sotto 1-4 non si scompone, rimane in partita e mette alle corde i gialloblu, conquistando un prezioso pareggio.

Questa la formazione juniores dell'Akragas scesa inizialmente in campo: Omodei, Arnese, Mallia, Messina, Cuscio, Noto, Burgio, Stella, Dispenza, Bruno, Bennardo.

In panchina: Palermo, Fiaccabrino, Puma, Garifi, Maltese, D'Andrea, Sferlazza, Cacciatore.