Campionato Juniores, colpaccio dell'Akragas che vince sul campo del Gemini 3-2 ed è da sola al secondo posto

Nel campionato regionale U19 l'Akragas ha vinto lo scontro diretto per il secondo posto contro il San Giovanni Gemini. Vittoria sofferta ma alla fine meritata per la squadra di mister Emiliano Bellavia. I biancazzurri si sono imposti, fuori casa, per 3-2 grazie alle reti di Simone Scozzari, Sandro Bruno e Mattia Distefano. Con questi tre punti, l'Akragas è da sola al secondo posto dietro la capolista Sciacca. I biancazzurri sono scesi inizialmente in campo con il seguente undici titolare: Avignone, Mallia, Sferlazza, Maltese, Cuscio, Noto, Burgio, Messina, Scozzari, Bruno, Distefano.

In panchina: Palermo, D'Andrea, Bennardo, Cacciatore, Garifi, Puma, Fiaccabrino.