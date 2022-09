Nuovo portiere per la Pro Favara: preso lo spagnolo Hugo Eyre

La SSD Pro Favara comunica di aver ingaggiato un nuovo portiere. Si tratta dello spagnolo Hugo Eyre, 28 anni, alto 1,84, lo scorso anno in Eccellenza girone B con l'Ispica ma con una lunga carriera alle spalle nella serie C spagnola. Ha infatti difeso la porta del Formentera, Albacetae, Guadalajara ed ha giocato anche in Inghilterra nel Chelmsford. Hugo Eyre si aggregherà al gruppo giovedì pomeriggio agli ordini di Francesco Tudisco e di Giuseppe Vetrano, allenatore dei portieri.