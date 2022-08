Colpo in difesa per la Pro Favara: preso il centrale Alessio Ferotti

Altro arrivo in casa Pro Favara, che continua a rinforzarsi sul mercato. Oggi si è aggregato alla rosa il forte difensore Alessio Ferotti, classe 2000, lo scorso anno in maglia verde amaranto della Sancataldese in Serie D. Ferotti , che aveva iniziato la stagione a Marineo ha nel suo curriculum esperienze con le maglie di Parmonval, Canicattì, Enna..

Con l'ingaggio del difensore palermitano si alza ancora la qualità della rosa della Pro Favara, ad una settima dall'inizio della stagione agonistica: il giocatore va a completare un pacchetto di centrali di tutto rispetto assieme a capitan Fallea e agli ex Ragusa Miano e De Rios.

Il nuovo volto gialloblù si è aggregato già alla squadra e sarà presente alle 16.30 al "Bruccoleri" per il secondo test prestagionale per la Pro Favara, nell'allenamento congiunto con il Kamarat allenato dal favarese Francesco Fanara, beniamino dei tifosi gialloblù ed ex capitano del club.