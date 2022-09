Pro Favara, doppio colpo in attacco: presi Calagna e Dembelè 

Non ha perso certo tempo la Pro Favara che dopo la rescissione consensuale con Peppe Gambino di un giorno fa, si è mossa subito per rinforzare il reparto avanzato.

In queste ore la società gialloblù ha raggiunto l'accordo con Gianni Calagna, classe 2001, nativo di Partinico, ala destra in passato in forza al Marsala, Ternana, Latina e Brescia Under 17 e con il centravanti Sory Dembelè, classe 2002, nativo in Costa d'Avorio, in passato con le maglie di Locri, Giarre e Troina.

I due giocatori nelle prossime ore saranno tesserati per essere già a disposizione del Mister Francesco Tudisco per il debutto in campionato in casa con la Don Carlo Misilmeri.