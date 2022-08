Innesto in chiave under per il Licata: ufficializzato l'esterno Michele Pino

Nuovo innesto per il Licata che, a due giorni dall'arrivo dell'attaccante Ouattara ufficializza un nuovo giocatore per il reparto avanzato: si tratta dell'esterno offensivo Michele Pino, preso in ottica under. Classe 2004, Pino proviene dalla formazione Primavera dello Spezia, con un passato tra le fila di Inter e Pro Vercelli.

Per la squadra gialloblù si tratta del decimo acquisto in questa stagione dopo quelli del portiere Valenti ,dei terzini Izco, Puccio e Cannia, dei centrocampisti Rotulo e Mudasiru e dei due esterni Marcellino e Baldeh.