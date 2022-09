Colpo in difesa per il Licata: preso il centrale Roberto Vitolo

Colpo in entrata in casa Licata Calcio, il club gialloblù si è assicurato il difensore Roberto Vitolo. Classe ’98 ancora in età verde ma già con una buona dose d’esperienza alle spalle e che la scorsa stagione ha militato proprio nelle file del Castrovillari, prossimo avversario delle aquile al Dino Liotta.

Nel passato di Vitolo, oltre al Castrovillari figurano club del calibro di Nocerina, Aprilia, Lamezia e Sancataldese. Il calciatore si è già aggregato alla squadra e svolto i primi allenamenti con il gruppo. Potrebbe essere già inserito nella lista dei convocati della prima stagionale.Soddisfazione hanno espresso i massimi dirigenti, Alonso Di Benedetto ed Enrico Massimino per il lavoro del direttore sportivo Giovanni Martello.