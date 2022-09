Colpo a centrocampo per il Licata: torna in gialloblù Giulio Frisenna

È un colpo importante quello messo a segno dal Licata in queste ore di mercato. La società gialloblù ha infatti annunciato il ritorno del centrocampista classe 2002 Giulio Frisenna, a due anni dalla prima esperienza nella stagione 2020/2021. Reduce da un campionato con la maglia del Sant'Agata, Frisenna aveva iniziato la stagione con il Catania. Il calciatore si è aggregato già al gruppo, e sarà a disposizione di Mister Romano per la prossima gara contro il Castrovillari.

Il ds gialloblù Giovanni Martello ha espresso sui canali social del club la soddisfazione per il ritorno del giocatore: “Siamo contenti di riabbracciare Giulio Frisenna - ha commentato - si tratta di un ragazzo che ha iniziato il suo percorso in Serie D proprio con il Licata e che si è detto felice di tornare a vestire questa maglia. Possiamo dire che prima del calciatore abbiamo scelto l’uomo. Un ragazzo che sappiamo saprà dare il suo contributo - ha proseguito - oltre che per le sue doti tecniche e per la sua versatilità, anche per quelle umane. Ci apprestiamo ad affrontare un campionato che si preannuncia difficile e ricco di impegni ravvicinati - ha concluso - per questo abbiamo voluto arricchire il nostro organico e dare la possibilità a mister Romano di poter contare su una rosa di livello”.