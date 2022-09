Akragas: il centrocampista Walter Malluzzo ai saluti col club biancazzurro

Dopo tanti movimenti in entrata, ultimo in ordine cronologico quello del difensore Alexandro Noto, per l'Akragas è arrivato il momento anche di un'uscita, seppur non figlia di scelte tecniche o di mercato. Il club biancazzurro ha infatti annunciato in un post sui propri canali social che il centrocampista Walter Malluzzo lascia la squadra. Arrivato in estate, dopo quattro stagioni vissute al Canicattì, Malluzzo ha scelto di lasciare per l'impossibilità di conciliare i suoi impegni lavorativi con l'attività della squadra, dalla quale si è congedato ieri.