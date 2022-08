Nuovo acquisto per l'Akragas: torna in biancazzurro l'agrigentino Alessio Mannina

A pochi giorni dal derby in Coppa Italia contro la Pro Favara di domenica pomeriggio l'Akragas, che domani sera presenterà ufficialmente la squadra a Porto Empedocle in un evento in programma dalle 19:30 allo stabilimento balneare La Baia del Kaos, mette a segno un nuovo colpo in entrata sul mercato. I biancazzurri hanno infatti annunciato ufficialmente l'arrivo di Alessio Mannina: per il terzino agrigentino d'origine si tratta di un ritorno.

La scorsa stagione al Lavello, formazione lucana di Serie D. Mannina è un terzino sinistro, che può ricoprire diversi ruoli della difesa e dell'esterno di centrocampo. Rapidità, tecnica e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche. Alessio Mannina è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Akragas, fino ad indossare, con successo, la maglia della prima squadra nella stagione 2019/2020. Poi il passaggio al Siracusa e successivamente al Licata in Serie D, con ottimi risultati. Adesso per il difensore agrigentino il ritorno a casa, con la maglia del Gigante. Mannina è a disposizione di mister Nicolò Terranova e ha già disputato un paio di allenamenti congiunti con l'Akragas.