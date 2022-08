Akragas, secondo acquisto per la difesa in due giorni: preso Davide Lo Cascio

Akragas letteralmente scatenata sul mercato. La società biancazzurra dopo l'acquisto ufficializzato ieri del difensore Dario Neri ha annunciato l'arrivo di un altro innesto per il pacchetto arretrato, Davide Lo Cascio. Classe 1996 originario di Palermo. Lo Cascio, dopo una breve permanenza al Ragusa Calcio 1949, ha deciso di accettare la corte del Direttore Sportivo Ernesto Russello e firmare col club akragantino.

Lo scorso anno ha giocato con il Troina in Serie D. In quarta serie ha indossato anche le maglie di Rende, Mazara, Marsala e Alcamo in Eccellenza. Nel recente passato ha vinto il campionato di Eccellenza con la Folgore Selinunte. In carriera ha portato a casa anche una Coppa Italia dilettanti con il Mazara. Calcisticamente è cresciuto nelle giovanili del Palermo. Con l'arrivo di Lo Cascio sale a 12 il numero complessivo di acquisti fatti dall'Akragas in questa sessione di mercato.