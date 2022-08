Rinforzo in difesa per l'Akragas: preso lo stopper Dario Neri

Continua senza sosta il mercato di rafforzamento per l'Akragas che piazza un altro importante colpo al centro della difesa. La Società ha comunicato ufficialmente di aver perfezionato l'ingaggio di Dario Neri, classe 2000, in uscita dalla Cittanovese in Serie D.

La trattativa di mercato è stata portata avanti dal Direttore sportivo Ernesto Russello che ha convinto il Neri a sposare il progetto calcistico del club biancoazzurro. Il difensore centrale, nato a Palermo, alto un metro e 91 centimetri, nonostante la giovane età vanta un’esperienza importante, maturata con le maglie di Sancataldese, Troina ,Reggina, Gallico, Palmese e Marsala.

Con l’arrivo di Neri, la squadra di mister Nicolò Terranova potenzia notevolmente il pacchetto dei centrali di difesa, che può già contare su due profili di spessore come Barrera e Cipolla.