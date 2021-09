Promozione, il calendario del girone A: debutto interno per il Kamarat, esordio in trasferta per Raffadali

È ufficialmente uscito il calendario del girone A di Promozione Sicilia per la stagione 2021/2022 campionato in cui la provincia d'Agrigento è rappresentata dal Kamarat e dal Raffadali. Qui sotto il riepilogo della prima giornata di campionato in programma domenica 12 settembre:

Carini-Casteldaccia

Fulgatore-Raffadali

Gangi-Alcamo

Kamarat-Folgore Castelvetrano

Partinicaudace-Resuttana San Lorenzo

Supergiovane Castelbuono-Lascari

Villabate-San Vito Lo Capo

Calendario Promozione 2021-2022 girone A