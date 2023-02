Il giovane talento agrigentino Dario Violante approda al Catanzaro: in prestito per risalire la classifica della Primavera 3

Il talentuoso calciatore agrigentino Dario Violante passa dal Cosenza al Catanzaro: un prestito senza riscatto per risalire la classifica, un vero e proprio rinforzo per la squadra in Primavera 3 che servirà a risalire la classifica. Giocatore offensivo classe 2005 che spazia su più fronti dell’attacco, Violante è pronto a mettersi a disposizione per la squadra che lo ha appena accolto: “Non vedo l’ora di scendere in campo - ha detto - con questi colori e dare una mano ai compagni e al club. Sono un attaccante che può fare sia la prima sia la seconda punta. Mi piace fare gol ma sono anche un tipo di giocatore che si sacrifica e aiuta tanto la squadra in ogni fase del match”.

Il club e l’intero settore giovanile hanno fatto un grande in bocca al lupo a Violante per la nuova avventura con i colori giallorossi.