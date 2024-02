Calcio giovanile, i 17enni dell'Athena battono il Buon Pastore Palermo

Al termine di una partita tirata, la scuola calcio Athena Agrigento, allenata dal tecnico Enrico Musumeci, ha battuto 3-2 i pari grado del Buon Pastore di Palermo.

La gara, disputata allo stadio comunale di Fontanelle, era valida per la diciassettesima giornata del campionato di categoria H17, torneo istituito quest'anno in Sicilia e del quale fanno parte 24 squadre suddivise in due gironi.

Sono stati proprio gli agrigentini a passare per primi in vantaggio con un gol di Marco Federico. Nella ripresa gli ospiti sono riusciti a pareggiare, ma poco dopo l'Athena è passata di nuovo in vantaggio grazie alla bella rete realizzata da Giuseppe Piscitello Cuffaro, subentrato da poco, che ha battuto il portiere ospite con un gran tiro da oltre 35 metri.

Ma a cinque minuti dal termine gli ospiti sono riusciti nuovamente a raggiungere gli agrigentini. Quando ormai la gara è sembrata incanalarsi verso il pareggio, in pieno recupero è arrivato il gol vittoria dell'attaccante Manuel Alessi.

Al triplice fischio c'è stata anche una rissa tra giocatori che ha costretto l'arbitro a espellere due giocatori per parte. L'Athena si è portata a 23 punti in classifica, fuori dalla zona play out, a sole tre lunghezze dalla zona play off. Sabato prossimo altro impegno delicato sul campo del Villabate, formazione penultima in classifica.

Nella foto da sinistra: mister Musumeci, Di Salvo, Polifemo, Martorana, Bontà, Alessi, Bartolomeo, Schifano, Giglio, Cutrano e Fazio (dirigente). In basso: Russello, Federico, Mulè, Martorana, Cuffaro Piscitello e Lo Verme.