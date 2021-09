Pro Favara, al via la riqualificazione dello stadio Bruccoleri

Lo Stadio Giuseppe Bruccoleri dsarà riqualificato.Il Ministero dello Sport ha infatti deciso di sovvenzionare il progetto presentato dal Pro Favara, stanziando un importo da 700.000. A darne l'annuncio è la stessa società gialloblu in un comunicato stampa.

Il progetto, che diventerà cantiere molto probabilmente a fine inverno, prevede la ristrutturazione degli spogliatoi con nuovi impianti di riscaldamento, l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alle tribune, la riqualificazione della tribuna centrale con creazione di nuovi servizi igienici anche per disabili, la sostituzione della recinzione del terreno di gioco con gli spalti con l’installazione di barriere di vetro, la riqualificazione dello spazio attualmente adibito a campo di basket con la creazione di un moderno impianto polivalente e la creazione di un campo di sitting volley da destinare all’inclusione per persone disabili.

Il presidente del club favarese Rino Castronovo ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Già lo scorso anno- ha affermato Castronovo- con fondi privati avevamo rifatto il look a buona parte dello stadio. Ma adesso, con il finanziamento ottenuto, permetteremo a tutti gli sportivi di Favara di avere uno stadio moderno, sicuro ed efficiente. Questo progetto conferma la serietà del nostro progetto, frenato dal Covid ma mai bloccato. Siamo scesi in campo non solo per disputare gli impegni agonistici ma anche per dare il nostro contributo all’impiantistica sportiva della città”.