Calcio e solidarietà, al Bruccoleri sfida tra vecchie glorie e Sicily DC

È terminata 3-2 per la selezione della Sicily DC l'amichevole disputata oggi pomeriggio allo stadio Bruccoleri di Favara contro alcune Vecchie Glorie della Pro Favara.

Ma a vincere è stata la solidarietà e il ritrovarsi dopo tanti anni tra dirigenti e vecchi compagni.

Nella selezione gialloblù, guidati in panchina da Tonino Zambuto e capitanati dal sempre verde Michele Bellavia, erano presenti Lillo Giardina e Peppe Lombardo in porta e poi Giovanni Montaperto, Felice Plicato, Vincenzo Burceri, Alfredo Talenti con i suoi 67 anni nascosti bene, Antonio Messinese, Cocò Ciminna, Giacomino Indelicato, Salvatore Sorce, Antonio Limblici, Faustino Giacchetto, Gioacchino Montaperto.

I gol per i gialloblù sono stati firmati da Michele Bellavia e Giovanni Montaperto. Il pareggio è stato negato dal portiere ospite che ha neutralizzato un rigore calciato da Giacomino Indelicato.

Per la DC guidati in panchina da Giuseppe Giordano hanno giocato i favaresi Salvatore Fanara e Peppe Nobile.

Applaudita l'esibizione dei tamburinara del quartiere "U Populu" di Enna.